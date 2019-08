O goleiro Neto voltou à Espanha após a excursão do Barcelona pelos Estados Unidos com uma lesão na mão esquerda, sofrida no último treino em Michigan, segundo informações divulgadas neste domingo pelo departamento médico do clube catalão.

"Os exames realizados diagnosticaram que o jogador tem uma fratura no osso escafoide", anunciou o Barça em comunicado, no qual avisou que a gravidade do problema e o tempo de recuperação serão divulgados nesta segunda.