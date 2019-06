O golfista americano Gary Woodland venceu na última rodada do US Open, disputado esta semana no centenário campo de Pebble Beach, na Califórnia, às margens do Oceano Pacífico.

Woodland, que chegou à liderança da competição neste domingo, resistiu às investidas de seu compatriota Brooks Koepka - ganhador das duas edições anteriores e do recente Campeonato da PGA em Bethpage, Nova York - e terminou com 13 tacadas abaixo do par, a duas de Koepka.