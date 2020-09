Acusado de racismo por Neymar no domingo, o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, usou as redes sociais para se defender e provocar o brasileiro, que voltou a criticar o espanhol.

"Não existe lugar para o racismo. Carreira limpa e com muitos companheiros e amigos no dia a dia. Às vezes é preciso aprender a perder e assumir em campo. Incríveis três pontos hoje. Vamos, Olympique. Obrigado, família", escreveu González ao publicar uma foto com vários companheiros de equipe com cores de pele diferentes.