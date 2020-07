A secretária de Acesso à Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, afirmou nesta quarta-feira que o governo do país é contrário ao retorno dos treinos das equipes de futebol, como solicitou a federação local (AFA).

"Estamos em uma situação de risco de saturação do sistema de saúde. Talvez se possa esperar umas semanas mais para ter uma concordância com o que está acontecendo", explicou a integrante do governo, vinculada ao Ministério Saúde, em entrevista à "Radio La Red".