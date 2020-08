A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que o governo do presidente Jair Bolsonaro aprovou os protocolos necessários para que as competições continentais de futebol sejam retomadas, o que coloca o Brasil em uma lista com Equador, Paraguai e Venezuela de países que estão de acordo com as normas para a volta.

"O governo brasileiro aprovou os protocolos de concentração sanitária para a disputa da Libertadores e da Copa Sul-Americana", afirmou a confederação sul-americana nas redes sociais.

A organização afixou nessa plataforma o correspondente documento de autorização das autoridades brasileiras assinado pelo Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros.

Dessa forma, o país se junta a Equador, Paraguai e Venezuela como os países integrantes da Conmebol que aprovaram os protocolos de saúde para o regresso dos torneios da entidade, que foram interrompidos em março devido à chegada da pandemia.

A Libertadores será retomada em 15 de setembro, e a Sul-Americana, em 27 de outubro. Ambas terão uma série de medidas de biossegurança destinadas a treinos, concentração, estadia e viagem das equipes.