O governo da Bulgária anunciou nesta terça-feira que cortou relações com a federação de futebol local e cobrou a renúncia do presidente da entidade, Borislav Mihaylov, que foi goleiro da seleção do país nas Copas do Mundo de 1986, 1994 e 1998.

A medida é uma reação aos atos de racismo registrados ontem, durante partida entre búlgaros e ingleses, realizada no Estádio Nacional, em Sófia, que terminou com goleada dos visitantes por 6 a 0, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.