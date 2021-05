A Agência de Saúde Pública da Catalunha "estudará" nos próximos dias se o churrasco realizado na casa do atacante Lionel Messi, que reuniu todo o elenco do Barcelona, violou as restrições sanitárias adotadas para frear a pandemia de covid-19.

Messi ofereceu, no jardim de sua casa, um churrasco argentino aos companheiros de equipe, de modo a unir o elenco na reta final da temporada. O time catalão está na briga pelo título do Campeonato Espanhol.