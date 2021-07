O governo do Canadá informou nesta terça-feira que atingiu, dois meses antes do previsto, as 66 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 necessárias para imunizar completamente todas as pessoas elegíveis.

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, anunciou a conquista em uma entrevista coletiva, acrescentando que apenas 0,5% dos novos casos de coronavírus em território canadense foram relatados em pessoas vacinadas. "Não há mais desculpas para não se vacinar", declarou o premiê.