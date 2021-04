O governo da Espanha não apoia a Superliga Europeia promovida por alguns gigantes do continente, motivo pelo qual pediu que os presidentes dos três clubes espanhóis que a defendem (Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid) dialoguem para chegar a uma solução acordada.

Segundo informou o governo espanhol, a rejeição ocorre por entender que a nova competição foi pensada e proposta sem contar com as organizações representativas do esporte, tanto nacionais como internacionais. O ministro de Cultura e Esporte espanhol, José Manuel Rodríguez Uribes, participou de reuniões e conversas ao longo de todo o dia com representantes do futebol espanhol e europeu, mais especificamente com os presidentes da Uefa, da Federação Espanhola e da LaLiga, assim como os mandatários de Real Madrid, Barcelona e Atlético.