Para evitar aglomerações nas ruas de Paris como as de terça-feira, quando torcedores do Paris Saint-Germain ignoraram as restrições adotadas devido à pandemia de Covid-19 e saíram para festejar a classificação do clube para a final da Liga dos Campeões, o governo francês pediu "responsabilidade" às pessoas no domingo, dia em que será disputada a decisão do torneio.

A ministra dos Esportes francesa, Roxana Maracineanu, pediu nesta quarta-feira, em entrevista à emissora "France Info", para que as pessoas "fiquem em casa" com os amigos mais próximos para impedir a propagação do coronavírus Sars-CoV-2 e "evitar ao máximo as reuniões nas ruas, que estarão proibidas".