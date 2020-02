O Grande Prêmio da China de Fórmula 1, que seria realizado entre 17 e 19 de abril, foi adiado nesta quarta-feira, sem que uma nova data fosse marcada, devido a epidemia do coronavírus no país, onde morreram 1.113 pessoas.

A informação da suspensão da prova foi anunciada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que junto com a organização da F-1, aceitou pedido feito pelos promotores do GP.

Do anúncio feito hoje até a data em que a corrida aconteceria faltam 63 dias, mas existe muita incerteza sobre a situação no país asiático diante da epidemia, que já provocou o adiamento e cancelamento de diversas competições esportivas.

A organização da Fórmula 1, através das redes sociais informou que seguirá acompanhando o problema em solo chinês, que também já atingiu outras localidades, e que a partir daí decidirá sobre o melhor fim de semana para que aconteça o GP.

O Grande Prêmio da China, que é disputado no Circuito Internacional de Xangai, é o quarto da temporada de 2020. A realização já estava ameaçada desde que as autoridades da cidade suspenderam a realização de eventos esportivos, no início deste mês.

Com o adiamento da etapa, depois do Grande Prêmio do Vietnã, que será disputado em 5 de abril, a seguinte passa a ser o GP da Holanda, em 3 de maio. A FIA não anunciou qualquer alteração em nenhuma das provas restantes. EFE

