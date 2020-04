A primeira prova com data marcada, atualmente, é a da Itália, no circuito de Mugello, prevista para acontecer no fim de semana de 31 de maio. EFE/Arquivo

O Grande Prêmio da França de MotoGP, que seria disputado no circuito de Le Mans, no fim de semana de 17 de maio, foi adiado nesta quinta-feira por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A decisão foi tomada em acordo pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), pela associação de equipes e pela empresa espanhola Dorna Sports, que detém os direitos da competição.

Originalmente, o GP da França era o sexto do calendário, depois das provas no Catar - que foi cancelada, só havendo disputa da Moto2 e Moto3 -, Tailândia, Américas e Argentina, que foram reprogramadas, e do GP da Espanha, que foi adiado.

Com isso, a primeira prova, atualmente com data marcada é a da Itália, no circuito de Mugello, prevista para acontecer no fim de semana de 31 de maio.