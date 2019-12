Um grafite representando um beijo entre os zagueiros Gerard Piqué, do Barcelona, e Sergio Ramos, do Real Madrid, intitulado 'Spain kiss and talk' ("Espanha, beije e converse") pede o diálogo entre a Catalunha e a Espanha.

O desenho, feito no Paseo de Gracia, em Barcelona, é obra do artista Tvboy, que já fez grafites semelhantes, como o beijo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e o do ex-presidente da comunidade autônoma da Catalunha Carles Puigdemont e o ex-presidente do governo espanhol Mariano Rajoy.

O grafiteiro, que utilizou uma técnica mista de spray e acrílico, usa a imagem de Ramos e de Piqué como representantes da Espanha e da Catalunha para pedir uma solução de diálogo entre a região espanhola, que vive um movimento independentista.