A prova na Espanha, na verdade, deveria ser a quinta do calendário, depois das realizadas no Catar, Tailândia, Américas (nos Estados Unidos) e Argentina. EFE/Arquivo

O Grande Prêmio da Espanha de MotoGP, que deveria acontecer no fim de semana de 3 de maio, foi adiado nesta quinta-feira, o que significa que a competição não terá início antes do dia 17 do mesmo mês, com a etapa da França, que segue sem alterações até o momento.

A divulgação da informação foi feita em conjunto pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), associação das equipes que participam da categoria e administração do circuito de Jerez de la Frontera, onde é realizado o GP.