O ala-pivô Draymond Green foi a grande figura do Golden State Warriors ao conseguir um triplo-duplo de 20 pontos, 13 rebotes e 12 assistências, que permitiu sua equipe vencer a terceira partida das finais da Conferência Oeste da NBA, fora de casa, pelo placar de 110 a 99 sobre o Portland Trail Blazers.

A vitória deixa os Warriors, atuais bicampeões da NBA, com marca de 3 a 0 e a apenas uma vitória de chegar às Finais da NBA pelo quinto ano consecutivo, algo que podem conseguir na próxima segunda-feira quando ambas as equipes se enfrentem de novo na quarta partida, que será disputada de novo no Moda Center de Portland.