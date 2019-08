Com grande atuação no primeiro tempo, quando marcou os três gols da partida no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Grêmio bateu o Libertad por 3 a 0, tornou-se o primeiro brasileiro a chegar a 100 vitórias na competição e avançou para as quartas de final.

O tricampeão da América já havia encaminhado a vaga entre os oito melhores na ida ao, mesmo com um homem a menos durante quase todo o segundo tempo, ter vencido por 2 a 0 na ida, na Arena do Grêmio. Hoje, a classificação foi confirmada graças a Jean Pyerre, que abriu o placar em cobrança de pênalti, e André, que marcou duas vezes.