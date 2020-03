Grêmio e Inter, pouco mais de seis meses após não conseguirem duelar pelas semifinais da Taça Libertadores, enfim se encontrarão no principal duelo do continente, nesta quinta-feira, pelo grupo E, na casa do Tricolor.

Em agosto de 2019, os arquirrivais disputaram lugar entre os quatro melhores da competição, já sabendo que se ambos avançassem, se enfrentariam. O Colorado, enquanto os comandados por Renato Gaúcho passavam pelo Palmeiras, caiu diante do Flamengo.

Nesta, que é apenas a quarta Libertadores que Grêmio e Inter participam simultaneamente, e o clássico poderá acontecerá depois que time do técnico argentino Eduardo Coudet passou por duas fases preliminares, ao superar Universidad do Chile e Deportes Tolima.

Na semana passada, tanto tricolores, quanto colorados, ganharam na estreia do grupo E, confirmando o favoritismo com que entram nesta etapa da competição. O Grêmio bateu o América de Cáli, fora de casa, por 2 a 0, enquanto o Inter superou a Universidad Católica por 3 a 0, no Beira-Rio.

Para receber o maior rival, o Tricolor tem apenas uma dúvida mais evidente, no sistema defensivo, já que Kannemann, que passou por cirurgia no pé esquerdo, ficou fora do treino desta terça-feira e é dúvida. David Braz ficaria na equipe, caso o titular não possa retornar.

Por outro lado, o capitão, Geromel, que deixou o duelo com o América de Cáli com desconforto muscular, voltou a trabalhar normalmente com os companheiros dois dias antes do clássico e tem grandes chances de estar em campo no momento do apito final.

O restante da equipe tricolor deve contar com Vanderlei no gol; Victor Ferraz e Caio Henrique na laterais; Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique no meio; e Alisson, Everton e Diego Souza no setor ofensivo.

O Inter, por sua vez, tem mais mistérios para o encontro desta quinta-feira na Arena do Grêmio. Uma delas envolve o recém-contratado lateral-direito Renzo Saravia, que encheu os olhos do torcedor nas primeiras atuações com a camisa colorada e tem chance de ganhar a vaga de Rodinei.

Outro argentino que é considerado uma interrogação é o meia Andrés D'Alessandro, que vem sendo utilizado em parte dos jogos do time. Como atuou por 90 minutos na vitória sobre o Brasil de Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho, é possível que o camisa 10 fique fora.

Caso o veterano não seja titular do Gre-Nal, a expectativa é que Thiago Galhardo seja incluído no 11 inicial, para atuar com Guerrero no ataque. No mais, a equipe terá Marcelo Lomba no gol; Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel no complemento do sistema defensivo; além de Musto, Marcos Guilherme, Edenílson e Boschilia no meio.

Prováveis escalações:.

Gremio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann (ou David Braz) e Caio Henrique; Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique; Alisson, Everton e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia (Rodinei), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel; Musto, Marcos Guilherme, Edenílson e Boschilia; Thiago Galhardo (D'Alessandro) e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina), auxiliado pelos compatriotas Pablo Belatti e Gabriel Chade.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.