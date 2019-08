Grêmio e Palmeiras iniciarão nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o duelo pelas quartas de final da Taça Libertadores, em primeira partida que acontecerá em Porto Alegre, apenas três dias depois dos times terem se encontrado pelo Campeonato Brasileiro.

Também na capital do Rio Grande do Sul, pela 15ª rodada da competição nacional, houve empate em 1 a 1. Tanto o técnico do Tricolor, Renato Gaúcho, quanto do Alviverde Paulista, Luiz Felipe Scolari, pouparam diversos titulares, pensando na partida que será disputada na Arena.