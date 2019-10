Inferior no primeiro tempo e desatento na defesa no segundo, o Grêmio, embalado pela torcida, buscou um empate por 1 a 1 com o Flamengo nesta quarta-feira, em Porto Alegre, no capítulo que abriu o duelo brasileiro por uma vaga na decisão da Taça Libertadores.

Tentando voltar à final da competição pela primeira vez desde 1981, o Rubro-Negro ignorou o fator casa nos 45 minutos iniciais, dominou o adversário e chegou a balançar a rede duas vezes, ambas anuladas pelo VAR.