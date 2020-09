O Grêmio completou nesta quarta-feira dez jogos de invencibilidades em Gre-Nais ao vencer o Internacional por 1 a 0 no Beira-Rio, se recuperou na Taça Libertadores depois de ter perdido para a Universidad Católica e embolou a briga pela classificação no grupo E.

O único gol do clássico disputado em Porto Alegre foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo. Darlan passou para Pepê, que limpou a marcação e chutou firme no canto esquerdo. O goleiro Marcelo Lomba se esticou todo, mas não conseguiu a defesa.