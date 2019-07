O atacante Antoine Griezmann assinará um contrato de cinco temporadas com o Barcelona no domingo, dia em que será apresentado no estádio Camp Nou como novo reforço do clube catalão.

A contratação foi anunciada nesta manhã, após representantes do francês comparecerem à sede da LaLiga - entidade que representa os clubes da primeira e da segunda divisão do Campeonato Espanhol -, em Madri, para pagarem os 120 milhões de euros (R$ 500 milhões) correspondentes à cláusula de rescisão definida pelo Atlético.