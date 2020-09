O atacante Antoine Griezmann usará a camisa número 7 do Barcelona na próxima temporada e anunciou a novidade nesta sexta-feira de um jeito diferente, com um vídeo nas redes sociais em que o jogador de basquete Kevin Durant usa o novo uniforme da equipe catalã com o nome do francês.

Griezmann tem o 7 como o número preferido e com ele foi campeão mundial pela seleção francesa em 2018. Entretanto, no ano passado, quando chegou ao Barça, a camisa já era usada pelo meia Philippe Coutinho, que pouco depois foi emprestado ao Bayern de Munique.