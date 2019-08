O treinador do Manchester City, o espanhol Josep Guardiola, afirmou nesta sexta-feira em entrevista coletiva que o atacante Leroy Sané, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, poderá ser desfalque da equipe por seis ou sete meses.

O atacante alemão, que era alvo do Bayern de Munique no mercado de transferências, se machucou no último domingo durante a disputa da Supercopa da Inglaterra, em que o City derrotou o Liverpool nos pênaltis. Nesta quinta, foi anunciado que o jogador de 23 anos passará por cirurgia nos próximos dias.