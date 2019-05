O espanhol Josep Guardiola afirmou neste sábado, após a goleada sobre o Watford por 6 a 0, que garantiu a conquista da Copa da Inglaterra, que obter a Triplíce Coroa nacional, também com os troféus da Copa da Liga e do Campeonato Inglês, é um desafio maior do que ganhar a Liga dos Campeões.

"Eu adoro a 'Champions', mas conseguir esse feito é mais difícil", afirmou o técnico, em entrevista coletiva concedida no Estádio de Wembley, em Londres, palco da decisão.