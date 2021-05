De volta à final da Liga dos Campeões após dez anos, o técnico Josep Guardiola comemorou a classificação inédita do Manchester City para a decisão continental, obtida nesta terça-feira com uma vitória sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 0, no Etihad Stadium, e fez questão de dizer que não foi apenas o poderia financeiro que levou o clube ao sucesso.

"Investimos muito dinheiro, mas não foi só isso. Se as pessoas quiserem pensar isso, muito bem, mas há muito trabalho por trás. E por isso na última década vencemos o Campeonato Inglês cinco vezes", enalteceu o treinador espanhol, bicampeão da Champions à frente do Barcelona, em 2009 e 2011.