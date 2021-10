15 out 2021

EFE Londres 15 out 2021

O técnico espanhol Josep Guardiola, técnico do Manchester City, falou nesta sexta-feira sobre o atacante inglês Raheem Sterling, que recentemente deu declaração sobre a possibilidade de atuar em clube estrangeiro.

De acordo com a imprensa da Inglaterra, o jogador não estaria satisfeito com as poucas oportunidades que recebeu nesta temporada entre os titulares dos 'Citizens'.