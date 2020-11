O espanhol Josep Guardiola renovou contrato para ser técnico do Manchester City até 30 de junho de 2023, segundo informações divulgadas pelo clube inglês, nas redes sociais e por comunicado.

O ex-Barcelona e Bayern de Munique desembarcou no Etihad Stadium em meados de 2016 e tinha vínculo com os 'Citizens' até o fim da atual temporada, o que alimentou diversos rumores sobre ida para outro gigante do futebol europeu.