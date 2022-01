O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, e seu assistente Juanma Lillo testaram positivo para covid e não poderão estar no banco de reservas na partida que a equipe vai disputar amanhã contra o Swindon, pela FA Cup.

O teste foi realizado na última terça-feira, e ambos agora estão cumprindo período de isolamento para evitar novos contágios. No total, 21 funcionários do City, incluindo sete jogadores do elenco principal, estão em quarentena por terem contraído covid.