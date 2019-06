Autor de um belo gol na vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia nesta terça-feira, no estádio do Maracanã, o atacante Paolo Guerrero ressaltou que a conversa entre os jogadores e o técnico Ricardo Gareca foi fundamental para a vitória de virada do Peru.

"Nos primeiros minutos não nos encontrávamos na partida, não tínhamos posse de bola. O pênalti nos complicou um pouco, mas depois veio o gol que nos deu mais tranquilidade com 1 a 1. Conversamos no intervalo para ajeitar as linhas e a marcação, e deu resultado", analisou.