Desfalque da seleção do Peru na Copa América, em junho e julho, devido a uma lesão no joelho direito, o atacante Paolo Guerrero é a principal novidade da convocação anunciada nesta sexta-feira pelo técnico da 'Blanquirroja', Ricardo Gareca, para os jogos contra Uruguai, Venezuela e Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Além de Guerrero, que tinha sido artilheiro de três das quatro edições anteriores do torneio continental, também retornam o meia-atacante Gabriel Costa e os atacantes Raúl Ruidíaz e Edison Flores, todos baixas na Copa América.