O volante senegalês Idrissa Gueye, do Paris Saint-Germain, deverá comparecer no Comitê de Ética da Federação Francesa de Futebol (FFF), após não vestir uma camisa da equipe que tinha as cores do arco-íris, em manifestação contra a homofobia.

O jogador alegou motivos pessoais para não participar, no último sábado, de jogo com o Montpellier, pelo Campeonato Francês, o que gerou polemica, diante da suspeita de que se afastou para não utilizar o uniforme especial.