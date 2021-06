O brasileiro Gustavo Kuerten, tricampeão do torneio de tênis de Roland Garros, elogiou o espanhol Rafael Nadal, que em 2021 busca o seu 14º título no saibro parisiense, e disse acreditar que o 'Touro Miúra' ultrapassará o suíço Roger Federer em número de títulos de Grand Slam.

"Nadal faz com que eu seja o último grande campeão de Roland Garros, porque ele não deixou nada para ninguém, levou a agressividade em uma quadra a um nível jamais visto", declarou Guga, campeão em 1997, 2000 e 2001, em uma entrevista por videoconferência no site do torneio em comemoração aos 20 anos de seu tricampeonato.