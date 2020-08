Mais perto do que nunca de conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez, o Paris Saint-Germain, guiado pelo talento de Neymar e Kylian Mbappé, terá pela frente, neste domingo, o maior desafio da temporada, o pentacampeão Bayern de Munique, que chega à final com 100% de aproveitamento no torneio.

"Não estão só falando, estão fazendo", comentou o técnico do PSG, Thomas Tuchel, ao se referir a Neymar e Mbappé, principais estrelas do projeto bilionário que, enfim, terá a chance de obter o título mais importante do continente.