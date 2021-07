O brasileiro Gustavo Tsuboi venceu nesta terça-feira o nigeriano Aruna Quadri por 4 sets a 2, com parciais de 13-15, 11-9, 11-6, 7-11, 11-7 e 11-6, e se classificou para as oitavas de final do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Tsuboi saiu perdendo em uma primeira parcial equilibrada, definida em 28 pontos, mas logo buscou a virada. O mesatenista africano até buscou um novo empate, mas caiu de nível no final e foi eliminado.