A Haas, última colocada entre os construtores no Mundial de Fórmula 1, confirmou nesta quinta-feira a manutenção para 2022 dos dois pilotos titulares, o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin.

A escuderia emitiu comunicado hoje, no primeiro dia de atividades do Grande Prêmio da Rússia, que acontecerá neste fim de semana, no circuito de Sochi.