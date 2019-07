Com uma contundente vitória de 2 sets a 0 sobre a americana Serena Williams, Simona Halep se tornou neste sábado a primeira tenista romena a conquistar o torneio de simples de Wimbledon.

Halep precisou de apenas 56 minutos para derrotar a heptacampeã do Grand Slam londrino, com um duplo 6-2. Serena também perdeu a final do torneio no ano passado, para a alemã Angelique Kerber.