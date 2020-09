A romena Simona Halep, primeira cabeça de chave do WTA Premier de Roma, derrotou a espanhola Garbiñe Muguruza neste domingo, por 2 sets a 1, e se classificou para a final do torneio, na qual enfrentará a vencedora do duelo entre as tchecas Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova.

Com parciais de 6-3, 4-6 e 6-4, Halep chegou à 13ª vitória consecutiva nesta temporada, contando com os títulos em Doha e Praga. No histórico de sete partidas contra Muguruza, esta foi a terceira vez que a romena levou a melhor.