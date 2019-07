A grande campanha de Cori Gauff, a americana de 15 anos que surpreendeu o mundo do tênis ao chegar às oitavas de final em Wimbledon, foi interrompida nesta segunda-feira pela romena Simona Halep, atual número 7 do mundo, que avançou no torneio com uma vitória de 2 sets a 0 sobre a jovem promessa.

Halep precisou de uma hora e 15 minutos para aplicar um duplo 6-3 em Gauff. Nas quartas de final, a sétima cabeça de chave do Grand Slam londrino terá como adversária a chinesa Shuai Zhang, que derrotou a ucraniana Dayana Yastremska com parciais de 6-4, 1-6 e 6-2.