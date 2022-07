O atacante marfinense Sébastien Haller, recentemente contratado pelo Borussia Dortmund para substituir o norueguês Erling Haaland, está confiante em uma rápida recuperação e retorno aos gramados, após ser diagnosticado na segunda-feira com um tumor no testículo.

"Estou animado. E sei que graças a vocês isso não será mais do que mais um teste em nosso caminho comum", disse Haller, em mensagem postada em sua conta no Instagram para agradecer as demonstrações de apoio recebidas em seu novo clube.