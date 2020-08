O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, líder do Mundial de Fórmula 1, tentará neste fim de semana vencer pela quarta vez consecutiva o Grande Prêmio da Espanha e, de quebra, dar uma resposta ao holandês Max Verstappen, da Red Bull, que ganhou no último fim de semana o GP do 70º Aniversário.

Vencedor das etapas da Estíria (Áustria), Hungria e da Grã-Bretanha, o seis vezes campeão mundial viu um dos poucos oponentes combativos nos últimos anos ser bem-sucedido na estratégia e ganhar a segunda corrida consecutiva realizada no circuito de Silverstone.