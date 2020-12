O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que retornou às pistas nesta sexta-feira, para disputar os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, admitiu que viveu uma sensação diferente, depois de ter dado positivo para o novo coronavírus.

"Agradeço por estar novamente com a equipe e no meu carro. Senti falta de fazer o que adoro na semana passada, assim como me senti muito feliz quando cheguei ao circuito nesta manhã", afirmou o campeão mundial pela sétima vez, graças ao título conquistado por antecedência nesta temporada.