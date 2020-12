O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, disputará o Grande Prêmio de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, a última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, após dar negativo em teste para o novo coronavírus, segundo anunciou a organização da categoria nesta quinta-feira.

Dono por antecipação do título da temporada, o sétimo da carreira, Hamilton perdeu o Grande Prêmio do Sakhir, realizado no fim de semana passada, no Circuito Internacional do Bahrein, por causa da infecção, já que ainda precisava cumprir tempo mínimo de quarentena.