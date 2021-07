O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, e o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, criticaram nesta quinta-feira o governo da Hungria, pela lei que vincula homossexualidade a pedofilia e pelo referendo que o primeiro-ministro do país, Viktor Orban quer realizar.

Em uma mensagem postada no Instagram, escrita tendo como as cores do arco-íris de fundo, o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 pediu que a população húngara apoie a comunidade LGBTI+ na votação que deverá ser colocada em prática.