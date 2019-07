O britânico Lewis Hamilton cravou neste sábado a 87ª pole position de sua carreira e vai largar na frente no Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, que será disputado amanhã no circuito de Hockenheim.

O piloto da Mercedes conseguiu o tempo de 1min11s767 no Q3 e superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull e com quem dividirá a primeira fila, por 0s346 (1min12s113). O terceiro colocado no treino classificatório de hoje foi o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na equipe alemã e que obteve o tempo de 1min12s129.