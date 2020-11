O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que duas semanas atrás conquistou pela sétima vez o título do Campeonato Mundial de Fórmula 1, liderou nesta sexta-feira o primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein.

No circuito de Sakhir, o dono do carro de número 44 voou baixo e cravou o tempo de 1min29s033, ficando quase meio segundo (449 milésimos) a frente do companheiro na escuderia alemã, o finlandês Valtteri Bottas, vice-líder da temporada.