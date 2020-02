A Mercedes sobrou nesta terça-feira no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, que estão sendo realizados no circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha, com o britânico Lewis Hamilton liderando, seguido pelo finlandês Valtteri Bottas.

O campeão das últimas três edições do Campeonato Mundial de Pilotos - e também de 2008, 2014 e 2015 - deu 94 voltas na pista catalã, a melhor delas em 1min16s976. O companheiro de equipe do dono do carro 44 deu 79 voltas e foi o segundo com 1min17s313.