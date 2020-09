O britânico Lewis Hamilton, piloto da Mercedes e líder disparado do Campeonato Mundial de Fórmula 1, vai atrás neste fim de semana da 90ª vitória na categoria, no primeiro de três Grandes Prêmios que serão disputados neste ano na Itália.

Seis vezes campeão na principal categoria de monopostos do planeta, o dono do carro número 44, se ganhar mais duas corridas, igualará o alemão Michael Schumacher, recordista absoluto no quesito. O terceiro colocado no ranking histórico é o alemão Sebastian Vettel, com distantes 53 vitórias.