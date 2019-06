O meia belga Eden Hazard foi apresentado nesta quinta-feira como jogador do Real Madrid, em cerimônia realizada no estádio Santiago Bernabéu, e garantiu que chega com ambição de erguer troféus pelo novo clube.

"Tenho muita vontade de começar a jogar e conquistar títulos. Era meu sonho desde pequeno, e agora estou aqui. Só quero curtir esse momento", disse o ex-Chelsea, nas primeiras declarações como jogador 'merengue'.