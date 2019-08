O meia Eden Hazard, principal contratação do Real Madrid para a nova temporada, não poderá participar do jogo contra o Celta de Vigo neste sábado, no estádio Balaídos, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Hazard foi submetido a exames nesta sexta com médicos do Real, que diagnosticaram um problema no músculo reto anterior, segundo informações divulgadas pelo clube.