O meia belga Eden Hazard treinou com os companheiros no gramado do centro de treinamento do Real Madrid nesta quinta-feira, três dias antes do clássico com o Atlético de Madrid, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

O camisa 7 dos 'Blancos' não entra em campo desde o dia 21 de janeiro, quando atuou na derrota sofrida para o Levante por 2 a 1, também pela competição nacional.